Москва, 30 декабря. Закон «О надежном Интернете» защитит Россию от глобальных киберугроз, заявил руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Малькевич заявил, что закон «О надежном Интернете» защитит Россию от киберугроз. Он уточнил, что закон должен обеспечить функционирование Рунета при внешнем отключении серверов. Глава фонда объяснил, что речь не о гипотетической угрозе. Он напомнил, как несколько дней назад The Washington Post опубликовала предостережение командования американских вооруженных сил. В статье говорилось о том, что в случае якобы возможной «угрозы со стороны России» проведению выборов в США — против лиц, принимающих решения в РФ, будут проведены кибератаки.

Как пишет «ПолитРоссия», эксперт подчеркнул, что одним лишь принятием закона «О надежном Интернете» меры по обеспечению безопасности российского сегмента Сети не ограничатся.

«Этот законопроект не будет окончательным итогом борьбы за безопасность российских пользователей — это только первый шаг. За 2020 и 2021 годы нашему государству нужно будет сделать решительный рывок в сторону разработки своих технологий, компьютеров, отечественного программного обеспечения, которое будет устанавливаться везде», — сказал он.

Ранее Малькевич призвал принять закон о травле в Интернете. По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, каждый день в России в Интернете травят того или иного человека: журналиста, общественного деятеля, «просто того, чье мнение не устраивает». Особенно от кибербуллинга страдают дети.

В качестве яркого примера агрессии в Интернете он привел историю музыканта Андрея Резникова. Мужчину уже четыре года преследует женщина, из-за которой жизнь музыканта и его близких превратилась в ад. Преследовательница часто караулит Резникова около дома и офиса. Несмотря на то, что музыкант несколько раз обращался в правоохранительные органы, там ему не могут помочь, так как, согласно текущему законодательству, против Резникова еще не совершено никакое преступление. Однако в других странах мира за подобные действия вполне можно отправиться за решетку, отметил Малькевич.