Москва, 30 декабря. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в РФ) Любовь Соболь озвучила итоги заканчивающегося десятилетия.

Главным политическим событием прошедших 10 лет она назвала состоявшиеся этим летом в Москве несанкционированные митинги, несмотря на то, что они полностью провалились. Соболь считает, что незаконные акции выявили «кризис власти», хотя многие эксперты пришли к выводу, что митинги лишь доказали вмешательство иностранных государств во внутренние дела РФ и их связь с «оппозицией». Главной политической фигурой Соболь ожидаемо назвала своего шефа — скандального блогера Алексея Навального.

Политолог и публицист Армен Гаспарян обратил внимание на то, что из всех тех громких событий, которые сотрясали мир на протяжении последних десяти лет, включая экономический кризис и Brexit, Соболь выделила московские протесты, которые забылись уже через неделю. Он назвал бредом подведенные ею «итоги десятилетия».

«Анализ «итогов десятилетия» от Соболь может проводить только психиатр — и то, лишь с точки зрения адекватности заявителя. Здесь интереснее другое — кто такая сама Соболь в разрезе десятилетия? Если в 2010-м ее знала только собственная семья, то теперь она подводит итоги десятилетия, и это смешно», — рассказал Гаспарян «Экономике сегодня».

Что касается Навального, то он 10 лет назад занимался хищениями в Кировской области, рассуждает эксперт, а сейчас занимается производством фейков за чужой счет. Хакерский слив 2017 года показал, что структура Навального получала десятки миллионов рублей от Госдепартамента США. При этом либералы не стесняются «окучивать» 15-летних подростков, которые составляют основной косяк создаваемого Навальным движения.

Напомним, что этим летом в российской столице прошла череда несанкционированных митингов, которые «оппозиция» организовала в знак протеста против снятия своих кандидатов с выборов в Мосгордуму. Причиной снятия стала подделка подписей избирателей и другие нарушения. В итоге многие организаторы акций получили штрафы, а участники массовых беспорядков — срок. В Госдуме уже предложили ужесточить наказание для тех, кто во время митингов устраивает погромы.