Представитель Bek Air назвал возможную причину крена самолета перед крушением

Алма-Ата, 30 декабря. Пассажирский лайнер авиационного перевозчика Bek Air перед падением несколько раз кренился в небе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним самолета. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров.

Как отметил Сапаров, при взлете двигатели Fokker-100 функционировали нормально, взлет проходил в плановом режиме. С момента отрыва воздушного судна от взлетной полосы до крушения прошло 37 секунд, уточнил он.

Сапаров также обратил внимание на то, что за 60 секунд до взлета самолета Bek Air по этой же ВПП в небо поднялось более тяжелое воздушное судно Airbas А321 компании Air Astana. В результате Fokker-100 оказался в воздушных потоках предыдущего самолета, не исключил представитель авиакомпании.

Напомним, авиакатастрофа Bek Air, выполнявшего рейс Алма-Ата — Нур-Султан, произошла 27 декабря. Fokker-100 при взлете сразу потерял высоту, протаранил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом. На борту самолета находились 98 человек, жертвами крушения стали 12 человек.

Бортовые самописцы лайнера Fokker-100, как сообщал телеканал «360», передали в Москву для расшифровки.