Эксперты рассказали, в чем встречать Новый год

Москва, 30 декабря. Наступающий год астрологи называют годом Белой металлической крысы, поэтому встречать его нужно в белой или бежевой одежде.

Эксперты KP.Ru напомнили, что на новогоднем столе должно быть много закусок. Символ года Крыса это оценит и подарит гостеприимным хозяевам успех и счастье в новом году.



Стилисты советуют россиянкам отказаться от платьев «кричащих» расцветок в пользу однотонного образа. Длинные элегантные платья со сборкой или простого прямого кроя понравятся Белой крысе.

В новому году будут популярны платья асимметричного кроя, с открытым плечом или вырезом на спине. Особое внимание уделите аксессуарам и украшениям. Отлично подойдут крупные браслеты, ремни металлического цвета.

В восточной философии металл является основополагающей стихией. Он входит в число элементов, которые создают так называемую энергию Ци. Надев в Новый год аксессуары из металла, вы привлечете в свою жизнь успех.

Как пишет издание Deita.ru, хорошими цветами одежды для празднования нового года являются серебристый и стальной. Они помогают восстановить душевные силы и приносят покой.

Ранее сообщалось, что самой стильной женщиной 2019 года по версии Vogue была признана британская модель Наоми Кэмпбелл. Она неоднократно появлялась на публике в самых дорогих нарядах Valentino, Versace и Alexander McQueen.

В тройку лидеров также попали британская актриса Джемма Чан и популярная американская певица Рианна.