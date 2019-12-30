Эксперт считает окончание эпохи доминирования США главным достижением Путина

Москва, 30 декабря. Агентство Bloomberg назвало главные достижения Владимира Путина на посту президента страны за последние два десятилетия. Эксперты объяснили, как Путину удалось вернуть России мировое влияние.

На Западе отметили, что Путин смог вернуть России мировое влияние, утраченное после распада СССР. Это стало возможным благодаря укреплению отношений с Китаем, воссоединению Крыма с Россией и успеху операции ВКС РФ в Сирии. Кроме того, российский лидер задал тон саммиту «нормандской четверки» в Париже, напомнили в агентстве.

«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — добавили авторы статьи.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов считает, что главным итогом работы Путина за последние два десятилетия стал отказ от однополярного мирового устройства и формирование новых центров силы в лице БРИКС и ШОС.

«Самое важное – это возникновение мировой оппозиции мировому центру силы в виде англо-саксонского блока», – заявил политолог в комментарии изданию «Слово и дело».

Эксперт напомнил, что еще в 2007 году в своей мюнхенской речи на конференции по вопросам политики безопасности в Германии Путин заявил о закате однополярного миропорядка. Однако тогда эти слова встретили бурную критику, Запад не хотел расставаться с удобной моделью однополярного мира.

По словам Соколова, процесс слома старого однополярного миропорядка стал настолько глобальным, что потерялся за отдельными событиями. Политолог заявил о необходимости обращать внимание на важные и масштабные тенденции, которые скрываются за частными примерами. Может показаться, что в Сирии была разгромлена только запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1. Но на деле Россия добилась куда большего, чем просто победа над террористами.

«То, что происходит в Сирии, то, что вопрос там решается помимо сценария Соединенных Штатов — это говорит об утрате стратегической инициативы по преобразованию мира, то есть по установлению нового мирового порядка, которым занимаются Соединенные Штаты. Это, конечно, очень значимая вещь», ― подытожил эксперт.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей назвал главные достижения Владимира Путина. По словам парламентария, российскому лидеру удалось «отменить» однополярный мир.

1 Организация запрещена на территории РФ.