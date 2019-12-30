Луганск, 30 декабря. За 2019 год в результате 13 неудачных диверсионных вылазок на территорию ЛНР украинская армия потеряла семь военнослужащих, еще 15 стали инвалидами. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в течение всего года Украина не оставляла попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. Для этих целей украинская армия неоднократно применяла тактику заброски диверсионных групп. Отмечается, что ни одна вылазка не принесла результатов. Итогом пяти неудачных операций стала гибель украинских солдат.

«Пять принесли горе в семьи украинских боевиков: в общей сложности семь украинских диверсантов не вернулись домой, 15 - остались навсегда инвалидами», — сообщил Филипоненко.

Ране ФАН сообщал, что главным бенефициаром вооруженного конфликта в Донбассе являются Вооруженные силы Украины.

Кроме того, число раненых по обе линии соприкосновения, по данным ООН, превышает 7 тыс. человек. С начала 2019 года по 15 ноября была зафиксирована гибель 26 мирных жителей, еще 136 человек получили ранения. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.