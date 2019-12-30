Эксперт объяснил необходимость ребрендинга Sukhoi Superjet 100

Авиаэксперт Олег Смирнов уверен, что ребрендинг авиаотрасли России необходим только с модернизацией неудачных моделей.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что все производимые в России гражданские самолеты могут быть переименованы и стать линейкой машин с единым названием.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», — сказал он.

По словам представителя ОАК, в мире сейчас много производителей гражданских авиалайнеров и все они пришли к такой модели выпуска самолетов. Дело в том, что все инвестиции идут на развитие одного бренда, «а не рассеиваются по многим направлениям».

«Ведь продукты представлены в одном сегменте — гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет», — добавил Слюсарь.

Комментируя инициативу, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «ребрендинг – это необходимость для Министерства промышленности России и особенно для подразделения, которое выпускает Superjet 100».

«Проблема в том, что сам бренд очень сильно пострадал в авиационном плане, что значительно снизило спрос на самолеты серии SSJ100 и ситуация ухудшается. Те, кто эксплуатирует этот самолет, пытаются освободиться от него всяческими путями, потому что он не оправдывает экономических ожиданий. К тому же катастрофа в «Шереметьево» еще и не оправдала ожидания по безопасности полетов. Оказалось, шасси самолета, в нарушение всех технических регламентов мирового авиационного значения, прикреплены к стенке топливного бака, что категорически запрещено. Это закончилось гибелью большого количества людей, когда при грубой посадке шасси проткнули баки, хлынуло топливо, все загорелось и люди оказались в аду», — пояснил эксперт.

Соответственно решение о ребрендинге может спасти репутацию Sukhoi Superjet 100, но это будет возможно только в случае проведения глубокой модернизации с исправлением приведенной выше «болезни».

«Конечно же это такие брызги на бренд, которые ничем не смоешь. И принято решение продолжать выпускать этот самолет, кстати государство в данном вопросе можно понять, ведь произведя модернизационные работы над моделью, исправляя все недочеты и переводя производство комплектующих в Россию, можно исправить проблему. На разработку SSJ100 потрачены большие деньги и было бы глупо просто отказываться от этой модели, а вот после модернизации и ребрендинга все может измениться», — заключил Смирнов.

Ранее стало известно, что Минпромторг намерен потратить 15 млрд рублей на разработку самолета Sukhoi Superjet New, в котором будет использовано максимальное количество деталей отечественного производства. Сама же сумма будет потрачена на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые должны быть завершены до 15 декабря 2021 года. Тендер на работы пока не объявлен.