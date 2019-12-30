Эксперт рассказал, какое обновление получит показавший себя в Сирии Су-57

Москва, 30 декабря. Показавший себя в Сирии истребитель Су-57 получит маневренность, ударную силу и мощность боеголовок. Об этом сообщил генерал-майор, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Михаил Макарук.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что в настоящее время проводятся интенсивные испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Макарук назвал самолет технологическим прорывом России и важным звеном в развитии ВКС страны. По его словам, истребитель вскоре получит внушительное обновление. В частности, будет увеличена эффективность ракетного вооружения по точности и дальности применения, улучшится маневренность аппарата.

Кроме того, произойдет оптимизация веса и эффективности ударной силы боеголовок, передает «ПолитЭксперт».

«Что касается еще одного важного элемента – применение оружия в условиях высокого радиоэлектронного излучения – это будет сделано для того, чтобы противники не могли помешать нашим ракетам противодействовать им», – заключил генерал-майор.

Напомним, работы по новому истребителю пятого поколения, приведшие в итоге к появлению Су-57, начались в компании «Сухой» на рубеже нового тысячелетия. Среди важнейших требований к самолету были такие качества, как малая заметность в различных диапазонах длин волн, возможность осуществлять крейсерский сверхзвуковой полет, сверхвысокая маневренность.

В 2009 году были изготовлены три первых экземпляра истребителя: для статичных испытаний и аэродромной отработки, а также первый летный образец. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил испытания двух Су-57 в Сирии 1 марта 2018 года. В августе истребитель пятого поколения осмотрели президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее The National Interest признал, что Су-57 превосходит многих своих иностранных «коллег» как по маневренности, так и по вооружению.