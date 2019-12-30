Давлением на Sputnik Эстония стремится угодить США, считает Михайлов

Москва, 30 декабря. Агрессия властей Эстонии в адрес агентства Sputnik Estonia в очередной раз доказывает, что страны Прибалтики готовы заплатить любую цену, чтобы угодить США. Такое мнение выразил член Совета России по внешней оборонной политике Александр Михайлов.

«Российские издания абсолютно объективны с точки зрения освещения ситуации, поэтому здесь вопрос стоит не в том, как освещают ситуацию, а в том, что она в принципе освещается. Эстонская местечковость наносит большой ущерб не только международным отношениям, но и журналистской солидарности», — заявил он в комментарии «ПолитЭксперту».

Михайлов отметил, что найти рычаги давления на Эстонию нетрудно, но проблема лежит глубже, поскольку страна давно управляется Вашингтоном.

Эксперт полагает, что Эстония и другие прибалтийские страны пытаются угодить Америке, однако Таллин в погоне за одобрением заигрался в националистические игры.

«Дело в том, что прибалты уже давно сателлиты США. И уже даже никто не рассматривает их иначе. В Вашингтоне внимательно следят за процессами, которые происходят в Прибалтике. Поэтому они стараются иметь благообразный вид для своих хозяев», — продолжил член Совета РФ.

По мнению Михайлова, Вашингтону не удастся ограничить Россию в информационном поле. Несмотря на то, что американская сторона будет продолжать прессинг, и противостояние стран будет усугубляться, РФ не будет остановлена в процессе обмена информацией, уверен он.

Напомним, ситуация вокруг Sputnik Estonia обострилась после того, как эстонские власти начали угрожать возбуждением уголовных дел против сотрудников агентства. В Таллине заявили, что делопроизводство будет открыто, если журналисты до 1 января 2020 года не прекратят работать на СМИ. В пресс-службе Sputnik рассказали, что сотрудников агентства неоднократно вызывали в силовые структуры для «профилактических» бесед, в ходе которых убеждали уйти с места работы. Эти действия в Эстонии обосновали санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

МИД России назвал угрозы Эстонии журналистам неприемлемыми и призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла действия эстонских властей в отношении журналистов травлей и акцентировала внимание на том, что они не нарушили ни одного закона, передает «Радио Sputnik».