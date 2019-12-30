Серуканов заявил, что Соболь плевать на пострадавших из-за нее участников беспорядков

Москва, 30 декабря. Юрист и бывший соратник скандального блогера Алексея Навального Виталий Серуканов призвал ужесточить наказание для организаторов и участников беспорядков.

Во время очередной акции «желтых жилетов» в Париже пострадала корреспондент съемочной группы RT Шарлотта Дубенски, которая вместе с коллегами делала репортаж о перекрытии неизвестными в масках улиц дорожными ограждениями и попытках их поджечь. Злоумышленники оттолкнули оператора, а Дубенски дважды ударили по лицу.

По всему миру нападений на журналистов фиксируется гораздо больше, чем возбуждается уголовных дел. Не исключено, что в этот раз злоумышленники не понесут ответственность за нападение. Когда речь идет о российских корреспондентах: у Европы всегда двойные стандарты.

По мнению Серуканова, происходящее во Франции — «типичный пример современных протестов, которые начинались с одной целью, а потом долгое время продолжаются вообще бесцельно». Протестные акции превратились в «тусовку хулиганов», для которых важно «красиво потусоваться, понаделать фоточек и почувствовать себя революционерами», добавил юрист.

Если не принять срочных мер, направленных на то, чтобы ужесточить наказание за незаконные акции, то сегодняшний парижский сценарий будет реален в России.

Серуканов напомнил, что в России граждане имеют право на выражение собственного мнения, но для этого нужно согласовать митинг, сделать его безопасным и для участников, и для окружающих. Однако, указал блогер, лидеры «оппозиции» предпочитают провокационные акции, которые, судя по всему, принесут им больше хайпа, денег и сомнительную славу в западной прессе.

«Возьмем, к примеру, Любовь Соболь (юрист ФБК. — Прим. ФАН), которая плевать хотела на всех, кто пострадал в результате ее провокаций. Я имею в виду рядовых участников, получивших реальные сроки и отправившихся в тюрьмы за участие в беспорядках. Соболь вышла практически сухой из воды и гордится этим», — сказал Серуканов в беседе с Nation News.

Он напомнил, что Соболь в основном в своих социальных сетях хвастается публикациями о ней в западной прессе. При этом на ее страницах нет ни слова о пострадавших из-за нее людях. По мнению экс-члена штаба Навального, наказание за участие в массовых беспорядках и незаконных акциях нужно ужесточить в РФ.

Серуканов возмущен, что Соболь и Навальный — организаторы беспорядков — отделались штрафом, а «рядовые» отправились в тюрьму.