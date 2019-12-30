Милонов предложил запретить Facebook и WatsApp, если они не предоставят ключи шифрования

Москва, 30 декабря. Социальной сети Facebook и принадлежащему ей мессенджеру WatsApp грозит блокировка в России, если компании не передадут российским властям ключи шифрования. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это действенный механизм, которым пользуются и китайцы, и другие страны. Здесь нужно не бояться этого. Например, США это сделали с самого начала. Ключи для шифровки официально должны предоставляться, иначе программа не будет распространяться в стране», — пояснил он New Inform.

Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день WatsApp активно пользуются наркоторговцы, чтобы распространять товар.

Коллега Милонова — депутат Александр Чепа считает, что российские законодательство должно предусматривать более строгое наказание за нарушения в области информационной безопасности.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в свою очередь подчеркнул, что надзорный орган будет вводить многомиллионные штрафы против иностранных интернет-компаний, если они продолжат игнорировать закон о локализации баз данных.

Напомним, что в 2019 году Госдума приняла так называемый «закон о суверенном Интернете». Он предполагает создание российских серверов, которые обезопасят страну от угрозы отключения Сети со стороны США. Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который обязывает производителей «технически сложных товаров» предустанавливать российское программное обеспечение в том случае, если устройства продаются в РФ. Речь в первую очередь идет о смартфонах, однако в будущем законопроект может распространиться на компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.