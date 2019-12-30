«Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение в срок

Москва, 30 декабря. «Газпром» и «Нафтогаз» не подписали мировое соглашение по взаимным требованиям по транзиту газа в срок до 29 декабря, что было одним из условий подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

В соответствии с протоколом, заключенным между вице-премьером России Дмитрием Козаком и помощником президента Украины Андреем Ермаком, «Газпром» и «Нафтогаз» должны были подписать соглашение по всем судебным спорам до 29 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 декабря, призвал не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, сообщает НСН.

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа, она непростая. Переговоры ведутся», ― заявил Песков.

Соглашение по транзиту российского газа через Украину истекает 1 января 2020 года. В конце декабря стороны достигли соглашения по продлению договора, но на определенных условиях. Россия готова заключить контракт на пять, а не на десять лет, как предполагалось изначально, а также выплатить украинской стороне 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Нафтогаз» уже получил деньги. Украина в свою очередь отзывает все судебные иски к «Газпрому», а также отменяет антимонопольный штраф, который ранее был наложен на компанию.