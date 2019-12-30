Пушков констатировал закат политической карьеры Меркель

Москва, 30 декабря. Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил уверенность, что политическая карьера канцлера Германии Ангелы Меркель подходит к концу.

Ранее немецкая газета Die Welt обнародовала результаты опроса, согласно которым 22% немцев полагают, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет лучше остальных справиться с глобальными внешнеполитическими вызовами в 2020 году. При этом 20% немцев считают политиком, способным решить мировые проблемы, президента России Владимира Путина. Третью и четвертую строчки рейтинга заняли президент Франции Эммануэль Макрон и глава Белого дома Дональд Трамп.

Сенатор отметил, что в нынешнем году политическая активность Меркель была не столь заметна, а партия «Христианско-демократический союз», которую она возглавляет, продолжала терять популярность и голоса избирателей.

Пушков также добавил, что лидеры России, США, Франции и Турции являются более весомыми политиками, о чем свидетельствует уходящий год, передает РИА SM-News.

«Стремление немцев поставить своего лидера на первое место понятно, но обоснованно ли? В этом году на мировой сцене Меркель была не слишком заметна, а ХДС теряла голоса. И Путин, и Эрдоган, и Макрон, и Трамп, отбивающийся от импичмента, выглядели в 2019 году ярче и весомее, чем Меркель», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Ранее журнал Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира в 2019 году. Меркель признана самой влиятельной женщиной мира уже в девятый раз. Королева Великобритании Елизавета II заняла 40-е место, а 42-е место заняла дочь главы Белого дома и его советник Иванка Трамп.