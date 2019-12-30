Милонов призвал маркировать фейковые новости антироссийских СМИ

Федеральное агентство новостей недавно опубликовало версию рейтинга СМИ, распространяющих ложную информацию. Рейтинг очень важен, но еще необходимо ввести маркировку для фейковых новостей, чтобы иметь возможность отличить их в информационном поле. Такое мнение в беседе с ФАН высказал член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Виталий Милонов.

Редакция ФАН уделяет большое внимание классификатору СМИ, который был недавно обновлен, дополнен и улучшен. Как известно, позиция какого-либо издания в нем зависит от того, как оно подает важную для России и россиян информацию.

Помимо классификатора, появился более динамичный идентификатор качества работы того или иного СМИ — рейтинг. Он показывает истинную цель работы либеральных СМИ. Согласно рейтингу, наиболее уличенным во вранье оказалась издание «Эхо Москвы».

Так, новости о запуске поездов по Крымскому мосту издание писало в нейтральном ключе. Вместе с этим на сайте была опубликована новость о том, что начальник первого поезда в Крым из-за видеосвязи с Путиным не успел сесть в поезд. Самое интересное, что эта публикация появляется на «Эхе» в дубле, как будто это в открытии железнодорожного моста самый главный момент.

В таких условиях, как утверждает Виталий Милонов, для СМИ, публикующих фейковую информацию, необходимо ввести новый способ идентификации в медиазоне, так как они не занимаются журналистикой.

«Они не реализуют право журналистов на свободу распространения информации, а банально занимаются политической работой. В данном случае необходимо выработать механизм четкой идентификации фейковых новостей. Каждый раз, когда выпускаются подобного рода информационные фейки, то было бы удобно их маркировать, чтобы они имели отличия. Тогда люди могли бы увидеть, что большинство публикуемой информации является недостоверной. Мало того, она включает в себя искажающие факты в угоду тем или иным политическим задачам. Тогда это СМИ перестанут читать. Ведь кому будет интересно это делать, если ресурс не сообщает правдивую информацию?» — отметил Милонов.

Необходимо создавать рейтинги, которые будут показывать, какое СМИ тиражирует недостоверную информацию, считает парламентарий.

«Либералов это не отпугнет, так как чем больше они были уличены во вранье, тем для них лучше. А для нормальных людей это даст информацию, что если СМИ попадет в рейтинг, то на него не нужно обращать внимание», — добавил депутат.

Ранее ФАН опубликовал материал о том, как российские либеральные СМИ регулярно берут деньги из сомнительных источников за публикацию откровенно ложных или освещающих в негативном свете ситуацию в России материалов. За деньги спонсоров — в основном американских — они транслируют в отечественное медиапространство искаженное видение российской действительности.

Также в июне 2019 года был запущен проект «ФАН разъясняет», где аргументированно, на основе фактов, разоблачается ложь и дезинформация, распространяемые продажной оппозицией.

В конце декабря ФАН представил новое издание Классификатора СМИ — улучшенное и дополненное. Это подробная сетевая энциклопедия, в которой собраны данные обо всех наиболее значимых русскоязычных медиа различной идеологической направленности.