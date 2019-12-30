Доставка гумпомощи жителям Сирии стала возможна благодаря патрулированию России и Турции

Москва, 30 декабря. Сирийская трасса М-4 Камышлы — Алеппо, которую до недавнего времени контролировали вооруженные банды курдов, стала безопасной для перевозки гуманитарных грузов и движения пассажирских автобусов благодаря совместному патрулированию России и Турции. Такое мнение выразил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, трасса М-4 практически делит страну на две равные части и является ее главной логистической артерией. Как отметил Матвийчук, те, под чьим контролем находится дорога, и владеют перевозками.

Еще недавно трассу частично контролировали террористы ИГ1 (запрещено в РФ) и курдские боевики. Однако после того, как Россия и Турция начали патрулирование в этом районе, местное население стало получать долгожданную гуманитарную помощь. Кроме того, заработало автобусное сообщение между Дамаском и Алеппо.

«Трасса приходит в порядок и обеспечивает нормальную жизнедеятельность северных и центральных регионов Сирии. Все это происходит в рамках меморандума о выводе войск и установлению демилитаризованной зоны», — цитирует его Nation News.

В Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. С 9 по 22 октября Анкара проводила в приграничных районах страны антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов и членов ИГ. Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население, привлекали в свои ряды террористов и незаконно качали сирийскую нефть.

В настоящее время в приграничных районах Сирии ведется совместное патрулирование России и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи. Документ также установил вывод на 30 километров от сирийско-турецкой границы курдских радикалов, оккупировавших Заевфратье.

1 Организация запрещена на территории РФ.