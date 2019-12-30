Более тысячи детей военнослужащих ЦФО побывали на новогоднем празднике

Москва, 30 декабря. Более тысячи детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии из регионов Центрального федерального округа побывали на новогоднем празднике, организованном в военном городе.

«Начались празднества с представления у Новогодней елки, которое устроили актеры Московского театра иллюзий. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами дети водили хоровод, пели песни, отгадывали загадки и получали подарки», — сообщает ведомство.

Ребят также катали на лошадях (верхом и в повозке), показали им музей военной техники, дали сфотографироваться за рулем броневиков «Патруль-А» и «Тигр», а также угостили солдатской кашей, чаем и бутербродами, приготовленными на полевой кухне.

Для детей и их родителей также были организованы соревнования по настольному теннису, шахматам и мастер-классы. Так, например, победители международных турниров по борьбе прапорщик Никита Петухов и рядовой Тигран Шаров научили маленьких гостей приемам самбо, а чемпион мира и Европы по стрельбе лейтенант Назар Лугинец провел занятие в электронном тире.

Вечер завершился новогодними спектаклями «Тайна заколдованного портрета», «Волшебная ночь или Когда оживают игрушки», а также «Как лиса медведя обманула», поставленными актерами театра «Сопричастность» и «Московского детского камерного театра кукол».