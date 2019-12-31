ФАН объявил номинантов конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Спорт»

Жюри конкурса «Хорошие новости России», проводимого Федеральным агентством новостей среди региональных СМИ, отобрало десять публикаций, претендующих на победу в номинации «Спорт». До 20 января 2020 года читателям предстоит выбрать среди них победителя, который получит приз в размере 100 тысяч рублей. Форма для онлайн-голосования находится под этой публикацией.

Конкурсное жюри, в которое вошли профессиональные журналисты, политики и общественные деятели, приняло решение номинировать на победу в конкурсе «Хорошие новости России» следующих авторов, специализирующихся на спортивной тематике.

Элла Щербина из ставропольской редакции MK.ru. В ее репортаже «Три-З»: за здоровье, за спорт, за жизнь без ограничений» рассказано о Международном марафоне KAVKAZ RUN, прошедшем в Кисловодске.

Наталья Матвеева и Дарья Зотова из «Губерния ТВ». Их материал «Человек планеты» из Книги рекордов Гиннесса впервые посетил Самару» знакомит с Сергеем Бурлаковым, который выжил и стал успешным спортсменом, несмотря на четырехкратную ампутацию.

Любовь Киселева из «Тюменских известий». В своей публикации «Просто ли стать для детей сказочным героем?» она рассказала об удивительном тренере по гиревому спорту в районной ДЮСШ.

Антон Шаповалов из северокавказского отделения «Комсомольской правды». В статье «Меня спасла случайность»: как школьная «жиробасина» и «худорба» превратилась в прекрасного фитнес-тренера» он рассказал о том, к чему приводят эксперименты юных девушек со своим телом.

Андрей Верещагин из издания «Честное слово». В статье «Дом мушкетеров: в Новосибирске открыли крупнейший в мире фехтовальный центр» он рассказал об уникальном спортивном центре, открывшемся в городе благодаря усилиям большой новосибирской фехтовальной семьи.

Алексей Новиков из информагентства «Омск-Регион». Его материал «Легендарный омский самбист Александр Пушница празднует двойной юбилей» рассказал о самом титулованном самбисте страны.

Наталья Камалова из «Челны-ТВ24». Ее сюжет «Испытано на себе»: приемы самообороны» был показан в программе «Безопасный город». В нем продемонстрированы простые, но эффективные упражнения, позволяющие увернуться от преступника.

Рената Алиулова из «УлПравда ТВ». В сюжете авторской программы «НеFoрмат» «Кто в Ульяновске лучшие регбисты и где живут самые сильные игроки» она объяснила, почему суждение о том, что регби — это игра для суровых и больших мужчин, в корне неверное.

Хасайбат Меджидова из сетевого издания «Дагестанская правда». В статье «Парить, обнимая облака» она рассказала о парашютном спорте в регионе и о том, как нужно подготовиться к своему первому прыжку.

Ольга Смирнова из «ForPost. Новости Севастополя». Ее публикация «Андрей Граничка: «Не думаю о том, что я чемпион мира» рассказывает о талантливом 22-летнем пловце.

Кто из перечисленных десяти номинантов победит в организованном ФАН конкурсе региональных журналистов, зависит от вас. Обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший больше всего голосов в ходе онлайн-голосования, которое продлится с 9.00 31 декабря 2019 года до 00.00 20 января 2020 года.