Безработные либералы превратили «защиту политзэков» в бизнес с миллионными доходами

Оппозиционные организации России регулярно объявляют сборы пожертвований, получая на счета своих активистов крупные суммы. Непрерывные сборы донатов — давно обкатанный бизнес, существующий по простой схеме: организация митингов, последующие задержания и сбор средств в поддержку заключенных.

По информации из открытых источников, на одного арестанта каждая из организаций собирает по 30—50 тысяч рублей ежемесячно. Средства идут на передачи, помощь родственникам, услуги адвокатов. Сборы ведутся как по актуальным делам, таким как московские беспорядки лета 2019 года, так и по обвинениям десятилетней давности.

Большое количество желающих собирать деньги на помощь одним и тем же людям, и их «финансовые отчеты» написанные от руки — благодатная почва для мошеннических схем. Кто же занимается сбором средств на нужды «политзаключенных» в России, и каковы доходы многочисленных «благотворительных» организаций-однодневок?

«Эхо Москвы» и националист Акименков

Без раскрученных площадок для размещения реквизитов успехов в сборе денег добиться не получится. Поэтому марафоны по сбору пожертвований всегда работают в связке с известными СМИ и блогами. Например, «Эхо Москвы» регулярно — несколько раз в год — анонсирует сбор средств в поддержку тех, кто был объявлен несистемной оппозицией «жертвами режима».

Один из постоянных попрошаек на «Эхе Москвы» - активист Владимир Акименков. Ранее он был судим по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках» из-за протестов на Болотной, позже был амнистирован в связи с 20-летием Конституции РФ. В Сети есть не только фото Акименкова с Алексеем Навальным, но и Акименкова, вскидывающего руку в нацистском приветствии, а также Акименкова в вышиванке, Акименкова на фоне полюбившегося российским националистам имперского черно-желто-белого флага и т.д.

К моменту ареста он был безработным, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Оппозиции нужны были свои «герои», которых зачастую приходится лепить из совершенно неподходящих для этой роли людей. Одним из таких «героических жертв режима» и стал безработный националист. После выхода из тюрьмы по амнистии Акименков успешно занялся сбором средств в пользу политзаключенных. Репутация активиста никого не интересовала, главное — раскрученное в оппозиционных СМИ лицо, которое обещает большие сборы.

Обороты в миллионы, отчеты на коленке

Как сообщил Акименков в интервью cвязанному с Михаилом Ходорковским изданию «Сота.Вижн», из всех видов политического активизма он сознательно «сосредоточился только на одном направлении — поддержке политзэков и изыскивании финансовых средств». Сбором денег он занимается исключительно как частное лицо, и за шесть лет, сообщает Акименков, ему удалось собрать около 14,75 млн рублей.

Отчеты о расходах средств активист предоставляет в личной переписке в соцсетях только известным ему жертвователям. Никаких шагов по приданию своей деятельности официального статуса Акименков не предпринимает.

«… я как был частным лицом, так им и остался. Мне не хочется зависеть ни от какого начальства, приделывать к своей деятельности вывеску какого-то «НКО». Я стараюсь делать так, как мне удобно, и при этом по возможности добиваться максимальной пользы», — рассказал Акименков «Соте.Вижн».

По его собственным словам, в течение 2018 года Акименков получил около трех миллионов рублей, или, в среднем, 250 тысяч в месяц. Впрочем, учитывая непрозрачность системы, эта сумма может быть и значительно выше, ведь проверить эти данные просто невозможно.

«Конец года, как правило, оказывается наиболее «урожайным», поскольку я традиционно могу объявить два сбора — к очередной годовщине первого «болотного» митинга (10 декабря) и предновогодний сбор в помощь заключенным. Люди до сих пор жертвуют на это охотно», — поделился успехами Акименков.

Отметим, что на момент выхода интервью (24 января 2019 года) все осужденные по Болотному делу были выпущены на свободу.

При этом ещё в 2017 году в оппозиционной тусовке разгорелся скандал вокруг Акименкова. «Комитет 6 мая» обвинил молодого человека в воровстве денег, собранных в помощь Артему Савелову. Однако дальше взаимных оскорблений дело не пошло, обе стороны, вероятно, решили не выносить столь неприглядные склоки на обозрение.

«Арестанты 212»

Опыт Акименкова не единичен – сбором денег занимаются многие оппозиционеры, в том числе молодые, без опыта работы, но успевшие обзавестись связями в либеральной верхушке. Некоторые из них догадались протянуть для подаяний сразу обе руки, как это сделал молодой активист Армен Арамян из команды «Арестантов 212», член редакции студенческого журнала ВШЭ Doxа.

Организация «Арестанты 212» была образована летом 2019 года после арестов участников летних массовых беспорядков в Москве, организованных Навальным и его сторонниками из-за недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Среди партнеров организация называет связанный с «Мемориалом» (признан иноагентом) «ОВД Инфо», связанную с Ходорковским «Правозащиту Открытки», иноагента «Сахаровский центр» и так далее.

Прочные связи среди либеральной общественности обеспечивают «Арестантам» крупные пожертвования. Как сообщает пресса со ссылкой на источник, в ноябре 2019 года только на помощь 16-летней Екатерине Малышевской — дочери фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского — двум общественным организациям — «Арестантам 212» и команде Гудкова — удалось собрать более миллиона рублей. Однако в официально опубликованной информации «Арестантов» сообщается о сумме лишь в 40 тысяч рублей, которая ушла на ноутбук и другие нужды девушки. Занизили отчетность и у Гудкова — сообщается, что команда политика в кооперации с «Дождем» перечислила девушке деньги на несколько месяцев проживания.

Отчет «Арестантов 212» по пожертвованиям Кате Малышевской, предоставленный политическим активистом, экс-сборщиком подписей за Любовь Соболь Алексеем Миняйло, представляет собой обычную таблицу Exel. Никаких выписок из банков или документальных подтверждений — лишь пара чеков. Остается гадать, какие суммы остались «за кадром».

Как сообщает команда «Арестантов 212», организация не бедствует. Хватает на дорогой мерч, ежемесячную помощь подопечным, и средства еще остаются.

По информации на сайте «Арестантов 212», только ежемесячные подписки, без учета разовых взносов, приносят организации 422 950 рублей. Впрочем, документальных доказательств нет.

В месяц на одного арестанта в среднем уходит 15 тысяч — на передачи и на счет, а также по 30 тысяч на помощь семьям. Своей инфраструктуры у «Арестантов» нет, поэтому со сбором денег помогают партнеры из «Команды 29», которая также собирает сопоставимые суммы на помощь с юристами. Отчетность «Команды 29» такая же непрозрачная, как и у «Арестантов».

Doxa — скромные студенты с нескромными доходами

Не бедствует и отмеченный активным сбором средств на нужды фигурантов «московского дела» журнал Doxa, который вряд ли можно считать скромным студенческим изданием, учитывая пиар «МБХ-медиа» и первое интервью после освобождения Егора Жукова, опубликованное совместно с «Новой газетой». Впрочем, НИУ ВШЭ решило лишить Doxa статуса студорганизации из-за публикаций, порочащих деловую репутацию университета.

В июле журнал открыл сбор средств «для борьбы с политическими преследованиями студентов и работников университетов». За полтора месяца редакция собрала, по официальной информации, более 400 тысяч рублей, которые передала на помощь 76 студентам и сотрудникам 24 вузов (в том числе оплатила 19 штрафов и 3 передачи арестованным студентам). Последний отчет — от 17 сентября. После этого редакция продолжила сбор денег, в том числе из-за лишения статуса студенческой организации и соответствующих дотаций.

Отчеты Dоxa также содержат лишь общие суммы, якобы перечисленные на различные карты. Достоверность предоставленных данных никак не подтверждается.

Вывод

Иными словами, даже малоизвестные молодые активисты и организации по сбору денег так называемым «политзаключенным» собирают серьезные суммы и фактически не отчитываются о расходах. При этом они пользуются поддержкой известных СМИ и более крупных организаций, которые, вероятно, также «в доле», потому как не задают попрошайкам неудобных вопросах о потраченных деньгах. И если через неопытных активистов проходят такие серьезные средства, остается только догадываться, какие доходы имеют крупные организации, такие как признанная иноагентом «Русь сидящая», «ОВД-инфо» и другие.

Между тем, либеральная аудитория может быть очень щедра, особенно, если речь о разбогатевших и уехавших за границу россиянах, поддерживающих оппозицию из-за прозападных взглядов или в интересах бизнеса. Известен случай, когда издание The New Times Евгении Альбац собрало за несколько суток деньги на рекордный в истории российской прессы штраф — 22,25 миллиона рублей, а всего за неделю сборов было получено 27 миллионов рублей. Причина штрафа — несвоевременное предоставление Роскомнадзору данных об иностранных источниках финансирования.

Помощь зарубежных спонсоров была выявлена и у самого известного в России сборщика донатов — Алексея Навального. Кроме того, путем отслеживания операций на биткоин-счетах выяснилось, что только в криптовалюте Навальный получал огромные денежные суммы. Так, за свои «расследования» в 2017—2018 годах только на один кошелёк блогер получил 62 миллиона рублей, не считая переводы на банковские карты.

Навальный — яркий пример зарабатывания денег на «политзаключенных». Он создал целую систему, созывая людей на незаконные митинги и подставляя их под аресты, чтобы позже обратиться в ЕСПЧ за компенсацией. В Европейском суде у него есть связи, которые помогают блогеру выигрывать дела, зарабатывая на комиссионных.

Как видно, оппозиция превратила протест в доходный бизнес, который способен ежегодно приносить десятки миллионов рублей. И, хотя схемы сбора донатов носят ярко выраженный мошеннический характер, жертвователи стараются не замечать обмана. Подобное поведение характерно для тоталитарных сект, где паства готова продавать все свое имущество и передавать вырученные средства узкому кругу лидеров, которые априори считаются непогрешимыми. Работать эта отработанная схема будет до тех пор, пока простые оппозиционеры не начнут требовать реальные отчеты за переведенные деньги.