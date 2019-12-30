Эксперт уверен, что США не выдержат повторения войны в Персидском заливе

Военный эксперт Борис Рожин считает, что Вашингтон не выдержит открытого противостояния с иранскими прокси на Ближнем Востоке.

Ранее военный источник в Twitter Aurora Intel сообщил, что в результате атак ВВС США на объекты шиитского ополчения в Ираке погибли как минимум 25 человек. Удары по поддерживаемым Ираном бойцам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии были нанесены с воздуха с использованием истребителей F-15 Strike Eagle.

Как стало известно, после ударов очевидцы наблюдали повторные взрывы, которые, в свою очередь, указывают, что на атакованных американцами объектах могли храниться боеприпасы и вооружение.

Комментируя сообщение об атаке, военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что в настоящее время американские военнослужащие действуют на территории Ближнего Востока самостоятельно, игнорируя международные нормы и права суверенных государств. Об этом, к слову, ранее заявлял и президент Ирака Бархом Салех. Он обвинил Вашингтон в нарушении двусторонних соглашений после ударов по базе в Эль-Каиме.

«Да, в свое время существовали определенные соглашения между Багдадом и Вашингтоном, заключенные еще во времена прямой оккупации со стороны США. Они регламентировали нахождение американских войск в этой стране, но сейчас в Ираке идет интенсивная работа по строительству собственного суверенитета и разработке проекта о запрете пребывания американских войск на территории Ирака. То есть планируется их вывод. В США это чувствуют и пытаются закрепиться на Ближнем Востоке, атакуя набирающие влияния проиранские силы», — говорит аналитик.

Помимо этого, неприкрытые агрессивные действия Вашингтона могут привести к непоправимым последствиям. Некоторые военные аналитики не исключают, что может начаться новая война в Персидском заливе.

«Если США втянутся в какой-то локальный конфликт с Ираном на территории Ирака, то проиграют его. Проблема в том, что война будет постоянно ослаблять их влияние в регионе, ведь они и войну в Заливе в лучших-то условиях выиграть нормально не могли, приходилось договариваться. А в текущих условиях шиитский блок поддерживается оружием, деньгами, технологиями, и США будет очень сложно. Конечно, те же иранские ополченцы могут понести определенные потери, но они не будут столь чувствительны, как потери для Вашингтона. Этот показатель может позволить Ирану выдавить США из региона», — продолжает Рожин.

По словам собеседника ФАН, агрессия США в Ираке и Сирии может быть связана не только с потерей влияния в регионе, но и с потерей заработка на захвате и краже природных ресурсов ближневосточных государств.

«Они (американцы. — Прим. ФАН) незаконно добывают и продают нефть из Сирии и, вероятно, Ирака. Такой подход позволяет зарабатывать очень внушительные суммы денег, практически не вкладываясь в разработку и развитие отрасли. Такой бизнес позволяет процветать аффилированным с США иракским компаниям», — заключил эксперт.

Напомним, помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман ранее сообщал, что ВВС США нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии. Удары якобы были нанесены в ответ на нападения организации на иракские базы, где находятся американские военные (К1). Как уточнили в Пентагоне, удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить против сил коалиции «атаки в будущем».

Позже появилась неподтвержденная информация о том, что в результате авиаударов был ликвидирован Абу Али Хазали — лидер иракской «Хезболлы».