Макаренко заявил, что провокаторов Навального, Соболь и Волкова «давно надо посадить»

Москва, 30 декабря. Российское законодательство предусматривает наказание за массовые беспорядки, однако необходимо добиться от нарушителей следования этим нормам. Таким мнением поделился общественный деятель Эрнест Макаренко.

«У нас достаточно нормальное законодательство, которое предусматривает наказание за беспорядки. Нужно просто правильно применять законодательство и больше вести разъяснительную работу», — заявил эксперт, отвечая на вопрос не следует ли в России более жестко наказывать за массовые беспорядки.

По словам Макаренко, Запад постоянно пытается стимулировать беспорядки в Москве. Наше законодательство позволяет бороться с этим. Эксперт подчеркнул, что в первую очередь нужно наказывать организаторов массовых беспорядков, например, скандального блогера Алексея Навального и его соратников Любовь Соболь и Леонида Волкова.

«У нас нормальное законодательство, просто не всегда его применяют. Например, в отношении того же Навального и Соболь, которые занимаются откровенной наглой провокацией. Его и других провокаторов из этого же окружения, того же Волкова, давно уже надо было посадить. Законодательство все это предусматривает», — рассказал общественный деятель в беседе с iReactor.

Как отметил Макаренко, провокаторы угрожают безопасности общества, поэтому их необходимо привлечь к ответственности.

«Наказывать надо в первую очередь провокаторов и подстрекателей, которые занимаются совершенно разрушительной для государства деятельностью и подставляют людей, которые ведутся на их посылы, подставляют людей под задержания, под аресты. А потом эти аресты отмечают пьянкой в весьма странной компании, мы все видели это видео. Вот вся суть этих либеральных вождей и провокаторов», — заключил эксперт.

Напомним, летом 2019 года Навальный и его соратники организовали в Москве несколько незаконных митингов, переросших в массовые беспорядки. По итогам несанкционированной акции 27 июля некоторые нарушители, нападавшие на правоохранителей, были арестованы и получили сроки в колониях.