«Оператор ГТС Украины» объявил о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом» в Вене

Вена, 30 декабря. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон объявил о завершении переговоров с российской корпорацией «Газпром» в Вене.

«Сегодня в 5.28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Россия и Украина на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по газовому вопросу и 20 декабря подписали протокол по сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита голубого топлива «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с украинским «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в следующем году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что транзит российского газа через Украину в течение пяти лет отвечает интересам Москвы. По его словам, чем больше маршрутов доставки голубого топлива, тем надежнее поставки «на случай аварийных ситуаций».