Дамаск, 30 декабря. По меньшей мере 1,6 тысячи боевиков из района сирийского Африна находятся в турецких лагерях, где их готовят к отправке в Ливию для поддержки террористов Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

По данным SOHR, число наемников в турецких лагерях достигает 1,6 тысячи человек, ранее боевики состояли в протурецких группировках «Лива Султан Мурад», «Лива Сулейман Шах», «Лива аль-Мутасим». При содействии Анкары они были перевезены из Африна в турецкие лагеря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправит ВС страны в Ливию в том случае, если глава террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж попросит его об этом.

По данным источника Федерального агентства новостей, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА). ФАН публиковал перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

ФАН сообщал, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом. Так называемое «правительство» неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

ПНС Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). ФАН ознакомился с текстом соглашения и узнал, когда триполитанское «правительство» потеряло свою легитимность и как оно до сих пор сохраняет власть.

Согласно документу, ПНС Ливии утратило свой мандат еще в начале 2018 года. Кроме того, «правительство» не выполнило обязательства, принятые в соответствии с соглашением, и лишь наоборот усилило влияние вооруженных группировок в стране. На подконтрольных ПНС Ливии территориях процветают работорговля, произвольные аресты и дискриминация, которые должны быть устранены по Схиратскому соглашению.

1 Организация запрещена на территории РФ.