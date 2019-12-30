Володин предложил изменить методику расчета зарплаты врачей в России

Москва, 30 декабря. Средняя заработная плата врачей должна рассчитываться без учета доходов руководства медицинских учреждений. Такие изменения методики подсчетов предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что при расчете средней заработной платы следует выделить доходы главного врача и его заместителей.

«Чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике», — объяснил Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание на разрыв в доходах медиков между субъектами страны. По его словам, вызывает его разница в средней зарплате по региону.

При этом разные зарплаты устанавливаются и внутри самого субъекта страны ввиду того, то назначает их главврач, передает НСН.

Как отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, повышение заработной платы граждан России является главной целью всех проектов в отечественной экономике. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, зарплаты бюджетников, в том числе врачей, в 2020 году вырастут на 5,4%.

Тем временем президент России Владимир Путин призвал вывести детскую медицину в стране на более высокий уровень. Глава государства подчеркнул, что власти активно работают над развитием сферы здравоохранения, в частности — первичного медицинского звена.