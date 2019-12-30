Эксперты рассказали, сколько шампанского выпивают на Новый год в Кузбассе

Кемерово, 30 декабря. Кузбасс оказался на 46-м месте в рейтинге регионов России по популярности шампанского на новогодних праздниках.

Согласно исследованию экспертов РИА Новости, в России ежегодно продается 215 млн бутылок шампанского. Почти четверть от этого объема выпивается в Новый год.

Как пишет «Газета Кемерова», взрослый кузбасовец выпивает почти два бокала шампанского (1,89). В течение новогодних каникул жители Кемеровской области выпивают чуть больше 30% от годового потребления шампанского.

Больше всего шампанского выпивают жители Ненецкого автономного округа — 4,3 бокала, самый скромный показатель у жителей Чечни — 0,01 бокала.

Ранее эксперт рассказал, какая закуска на новогоднем столе хорошо сочетается с шампанским. По его словам, это мясо птицы и легкие салаты.