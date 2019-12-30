Сирийский спецназ возобновил наступление на Идлиб

Дамаск, 30 декабря. Дивизия специального назначения армии Сирии «Силы тигра» возобновила наступление на провинцию Идлиб. Об этом сообщает Twitter-канал War in Syria.

«Силы Тигра» возобновили операцию в Идлибе», — говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодняшний день большая часть территории провинции Идлиб находится под контролем боевиков. Только за минувшие сутки российские военные зафиксировали 34 нарушения режима прекращения огня в Идлибе, Алеппо, Латакии и Хаме. Турецкая сторона — 8 нарушений. Кроме того, на протяжении суток Центром по примирению враждующих сторон в Сирии и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция.

Официальный представитель министерства иностранных дел России на прошлой неделе призвала Турцию начать выполнение обязательств, которые страна взяла на себя в прошлом году, когда подписала соглашение по сирийскому Идлибу. Оно, в частности, обязывает Анкару создать зону безопасности в провинции и отделить боевиков от представителей так называемой умеренной оппозиции.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран. Военный контингент США и других стран, присутствующих в Сирии, незаконен, так как не имеет ни официального разрешения от Дамаска, ни мандата Совбеза ООН.