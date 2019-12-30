Миро высказалась о разводе Телегина и Пелагеи

Москва, 30 декабря. Скандальный блогер Лена Миро высказалась об анонимных откровениях друзей хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина о певице Пелагее после новости о разводе пары.

Миро раскритиковала тех, кто винит в расставании пары Пелагею. Невзирая на негативное отношение к российской артистке, которую блогер называет «злой перезрелой картофелиной», она выразила уверенность в том, что в истории с разводом виноваты оба. Ответственность Пелагеи, по мнению Миро, заключается в превращении в «злого подростка-собственника», пытавшегося всеми силами удержать «армейца» возле себя.

«Изменял он, а виновата она? Простите, но если дошло до измен назло, то почему он предварительно не развелся?» — поинтересовалась женщина.

Помимо этого, Миро также раскритиковала авторов «сливов». СМИ ранее сообщили, что «тайная» Мария Гончар якобы стала причиной развода Телегина и Пелагеи. Согласно некоторым сведениям, эта Мария специально опубликовала в одной из социальных сетей совместный с хоккеистом снимок. Впрочем, Миро напомнила, что Пелагея тоже нечестно поступила, разрушив предыдущую семью Телегина.

«Можно ли тут хоть кого-то назвать порядочным человеком?» — резюмировала блогер.

Ранее сообщалось, что причиной измен хоккеиста московского ЦСКА могла стать бешеная «ревность» исполнительницы Пелагеи и ее комплексы, связанные с внешностью.

О разводе Пелагеи и Телегина стало известно 26 декабря, когда артистка подтвердила в своем Instagram-аккаунте слухи об изменах супруга. Сам Телегин, как сообщал телеканал «360» со ссылкой на Instagram спортсмена, заявлял, что в распаде их отношений «нет третьих лиц».