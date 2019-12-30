Оскорблявшие детей сотрудники красноярского диспансера отстранены от работы

Красноярск, 30 декабря. В Красноярске угрожавших детям сотрудников противотуберкулезного санатория «Пионерская речка», отстранили от работы. В отношении персонала назначена проверка. Об этом рассказала пресс-секретарь учреждения Ирина Мишанева.

Видеозапись, на которой сотрудники санатория кричали на ребят, хватали их за руки и обещали отправить в «дурку», попала в Сеть 27 декабря, передает телеканал «360».

Тщательным расследованием инцидента занимаются представители краевого Минздрава и руководители Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера.

«На месте были сделаны выводы, что все это требует тщательного расследования. Потому что пятисекундного видео, вырванного из контекста, недостаточно, чтобы сделать реальные выводы о ситуации», — рассказала представитель диспансера.

Уже на следующий день, после публикации скандального видео, было составлено заявление инспектору по делам несовершеннолетних. Он опросил детей и персонал и составил протокол.

«Сейчас делать какие-то глобальные выводы рано. Но все на контроле, расследование ведется и, безусловно, будут приняты самые жесткие меры», — добавила Мишанева.

Видеозапись передана сотрудникам прокуратуры.