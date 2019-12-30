В Госдуме назвали удары США по Сирии и Ираку «преступлением военного характера»

Москва, 30 декабря. Удары США по объектам Сирии и Ирака являются вопиющим фактом агрессии в отношении двух суверенных государств. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«На мой взгляд, это очередной вопиющий факт агрессии в отношении двух суверенных государств — Сирии и Ирака», — прокомментировал он атаки в комментарии для iReactor.

Швыткин заявил, что аналогичные удары необходимо расследовать в Совете безопасности ООН и предпринимать в отношении виновных соответствующие меры, включая санкционные.

«Американцы должны понимать, что Ирак и Сирия также имеют место в ООН. И ООН не должна быть профанацией, она должна принимать соответствующие меры к тем государствам, которые нарушают нормы международного права», — констатировал представитель Госдумы.

Удары США Швыткин назвал «преступлением военного характера».

Напомним, накануне американская авиация ударила по объектам «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Атакам подверглись пять объектов на территориях двух стран, включая командный пункт и склад с иранским вооружением. По данным местных СМИ, жертвами авиаударов стали более 20 человек, около 40 получили ранения. В числе убитых оказался полевой командир «Хезболлы» Абу Али аль-Хазали.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что военнослужащие США нанесли «точечные оборонительные удары» по пяти складам с оружием и командным пунктам шиитского движения, передает RT. В американском военном ведомстве отметили, что они были направлены на ослабление группировки и предотвращение возможных будущих атак против сил коалиции.