Анкара, 30 декабря. Депутаты курдской Демократической партии народов (ДПН) проголосуют в парламенте против отправки турецких военных в Ливию, об этом заявил сопредседатель партии Сезай Тамали.

«Решение об отправке военных нарушает право народа. Мы этого не допустим», ― заявил Тамали.

Представитель Демократической партии народов считает, что решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить военных в Ливию связано с желанием поднять продажи вооружения, которым занимаются родственники турецкого лидера.

Тамали напомнил, что зять Эрдогана Байкрактар является владельцем завода по производству Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), названных в честь него. Интервенция турецких военных в Ливию для помощи террористам так называемого правительства национального согласия (ПНС) Ливии не находит поддержки со стороны ДПН, подчеркнул Тамали.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправит ВС страны в Ливию в том случае, если глава террористического ПНС Ливии Файез Саррадж попросит его об этом. Эрдоган уточнил, что противниками террористов выступает ЧВК «Вагнер», однако доказательств этому нет. По мнению экспертов, Эрдоган использует подобные заявления, чтобы обосновать вторжение Турции в Ливию для получения ее ресурсов, в частности нефти, а также оправдать свои связи с террористами ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. В Триполи были отправлены сирийские террористы из числа группировок «Лива Султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

1 Организация запрещена на территории РФ.