Москва, 30 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в поздравлении Эрдогану отметил успехи РФ и Турции в борьбе с терроризмом. Он уточнил, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов. Это касается работы, в том числе, в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества. Как подчеркнул глава государства, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей.

«Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране», — сказал он.

Путин напомнил, что в 2020 году исполнится 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. Он выразил надежду, что этот юбилей будет отмечен новыми достижениями в развитии двустороннего взаимодействия.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ1.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.