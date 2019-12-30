Вишневский приравнял арест Ходорковского к трагедиям «Курска» и Беслана

Москва, 30 декабря. Скандально известный депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский в преддверии Нового года решил вспомнить конец прошлого века и президентство Бориса Ельцина. Особенно парламентария задел арест олигарха Михаила Ходорковского.

Депутат упрекнул первого президента РФ за то, что тот после отставки не захотел реагировать на происходящие в стране события. Вишневский, перечисляя ключевые моменты того времени, поставил в один ряд теракты в Москве и Беслане, катастрофу подлодки «Курск» и арест Ходорковского.

По сути, парламентарий приравнял попадание олигарха за решетку к трагедиям, где погибли люди.

«Курск», «Норд-Ост», Беслан, арест Ходорковского, разгром НТВ, «монетизация», отмена выборов губернаторов — все это не вызвало у него (у Ельцина. - Прим. ФАН) никакой публичной реакции» — передает слова Вишневского «Политика Сегодня».

Депутат при этом не уточнил, какой именно реакции он ожидал от экс-президента на арест Ходорковского, однако становится ясным, что для него и других демократов это катастрофа, сопоставимая с терактом.

Примечательно, что Ходорковский, в свое время владевший ЮКОС и торговавший нефтью, после ареста в 2003 году получил поддержку демократической общественности. Однако избежать тюремного срока ему не удалось. Пообещав не заниматься более политикой, Ходорковский спустя время вышел из-под стражи и щедро отблагодарил всех, кто за него вступился.

Помогает сбежавший из России олигарх и по сей день, но теперь из-за рубежа. В частности, финансирует проекты оппозиции, направленные на дестабилизацию ситуации в РФ.

Вишневский же тогда получил от Ходорковского не слишком крупное вознаграждение, однако, по всей видимости, и до сих пор этого хватает, чтобы депутат во всеуслышание вставал на защиту олигарха.

Отметим, что и сам депутат совсем недавно оказался в центре скандала. Сразу несколько девушек — студенток РГПУ имени Герцена заявили, что преподаватель, приставал к ним.

Рассказ учащихся вуза вызвал бурную реакцию общественности. В Москве прошли одиночные пикеты с требованием провести расследование в отношении Вишневского. Активисты уверены — если продолжить закрывать глаза на подобные случаи, могут произойти и более страшные и непоправимые вещи.