Сирия, 30 декабря. Курдские боевики ввели комендантский час в городе Хасака. САА перебросила партию подкреплений на запад Алеппо. Прогремел взрыв в зоне контроля протурецких формирований недалеко от Рас аль-Айна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обмениваться ударами с исламистами на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрыв южнее Рас аль-Айна на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: арестовали мужчину в городе Сувейдан-Джазира на северо-востоке Дейр-эз-Зора; заявили о предотвращении взрыва в Восточном Дейр-эз-Зоре; ввели комендантский час в Хасаке.

Провинция Алеппо

В ответ на провокационные обстрелы со стороны исламистов вооруженной оппозиции Сирийская арабская армия (САА) направила к линии разграничения сил сторон партию подкреплений. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (rojavanetwork). Напомним, несколько часов назад джихадисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, инициировали перестрелки с правительственными войсками поблизости от населенных пунктов Джазрайя и Заммар.

Вооруженные стычки на данном направлении все еще продолжаются. Так, интернет-портал Step News Agency передает, что подразделения САА, дислоцированные вблизи деревни Тель-Васыт, обстреливают огневые позиции боевиков на подступах к населенному пункту Аль-Усмания. Данные о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (euphratespost) сообщает о том, что членам «Демократических сил Сирии»**** (SDF) удалось предотвратить взрыв в Восточном Дейр-эз-Зоре. Курдские радикалы обнаружили и обезвредили СВУ, которое было заложено на обочине дороги неподалеку от населенного пункта Ас-Сабха. Предполагается, что к установке бомбы имеют отношение боевики «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность преимущественно в зонах оккупации курдских радикалов.

Между тем стало известно об арестах предполагаемых террористов «Исламского государства» в городе Сувейдан-Джизира на юго-востоке от административного центра провинции. По данным агентства новостей Al Nour, курдские боевики задержали одного из местных жителей.

Провинция Ракка

Поступила информация о взрыве в административном центре региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), детонировала бомба, которая была установлена у здания центра молодежи. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, ограничилось лишь материальным ущербом. Местные активисты полагают, что СВУ было заложено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации города. Как известно, курдские бандгруппы, под контролем которых Ракка находилась на протяжении двух лет, пренебрегали зачисткой местности от следов военного присутствия боевиков.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в деревне Аль-Шарка к югу от города Рас аль-Айн сработала бомба, в установке которой подозреваются курдские боевики. По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Напомним, приграничные районы на севере САР перешли под контроль ВС Турции и их союзников по условиям российско-турецкого соглашения о формировании безопасной зоны. Как известно, боевики радикальных курдских бандгрупп, которые прежде занимали данные территории, заминировали местность перед отступлением.

Между тем стало известно, что «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили о введении комендантского часа в городе Хасака. Отмечается, что действие ограничений продлится до среды. Предполагается, что поводом к этому послужили участившиеся вылазки «спящих ячеек» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.