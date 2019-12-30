Путин в поздравлении Асаду подтвердил поддержку суверенитета Сирии

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с Новым годом, направив в Дамаск поздравительную телеграмму. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

«Российский лидер подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны», — говорится в тексте.

Путин также выразил надежду на то, что в новом году совместными усилиями удастся установить мир в САР.

Ранее сообщалось, что Путин направил поздравления с Новым годом ряду мировых лидеров. Телеграммы из Кремля, в частности, получили президент США Дональд Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Венгрии Виктор Орбан, королева Великобритании Елизавета II и глава Католической церкви Папа Римский Франциск.

При этом президент Украины Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили в данный список не попали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал проинформировать журналистов, если перечень мировых лидеров, получивших поздравительную телеграмму от главы РФ, будет расширен.

На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с Новым годом российских военных, несущих службу в Сирии. Он выразил надежду на то, что служба снабжения обеспечила личный состав всем необходимым, чтобы отметить праздник. Шойгу добавил, что в уходящем году российские военнослужащие выполнили все задачи, которые поставил перед ними верховный главнокомандующий.