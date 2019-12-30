Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Золотой кросс-курс валют РФ и США составил менее 13 рублей за 1 доллар

53
0 Оставить комментарий

Золотой кросс-курс валют РФ и США составил менее 13 рублей за 1 доллар

Данные по экономике США за три первых квартала 2019 года раскрыты и уже привлекли повышенное внимание экспертов. Как убедился обозреватель Федерального агентства новостей, результаты действительно интересные. 

Прежде всего, американская экономика обещает достичь к 1 января 2020 года уровня 21 трлн долл., что означает, с поправкой на инфляцию, 2,4% экономического роста. Правда, текущий счетчик usdebtclock.org показывает ВВП почти в 21,7 трлн долл., но это — неофициальные данные (для сравнения: ВВП США в 2016 году составил, по данным МВФ, 18,558 трлн долл., по данным usdebtclock.org — 19,003 трлн долл.).

Фондовые индексы полностью отыграли «рождественский» провал 2018 года. Так, Dow Jones вырос с минимума 23 327 пунктов 31 декабря 2018 года до рекордных 28 645 пунктов 27 декабря 2019 года (рост почти на 22,8%!). NASDAQ — с 6635 до таких же рекордных 9006 пунктов (рост на 33,75%!). 

Разумеется, этот рост не коррелирует с общеэкономическими показателями, превышая их более чем в 10 раз, а тем более — с показателями реального сектора (+0,2% в 2019 году), превышая их более чем в 100 раз. Он является следствием не только эмиссионной «накачки» финансовых рынков, но и «зомбирования» посредством обратного выкупа акций (операции buyback) крупными корпорациями. Тем не менее, совокупная капитализация американского фондового рынка достигла 32 трлн долл., более чем в полтора раза превосходя ВВП США.

Золотой кросс-курс валют РФ и США составил менее 13 рублей за 1 доллар

Официальная безработица в Штатах также находится на исторических минимумах, не превышая 3,6%. Правда, подавляющее число новых рабочих мест сосредоточено в секторе услуг — это места с минимальной добавленной стоимостью и низкой заработной платой.

Торговый дефицит (по товарам и услугам) за девять месяцев 2019 года достиг 524,04 млрд долл., с перспективой выхода итоговой цифры в диапазон 680–690 млрд долл. В 2018 году эта цифра не достигала и 600 млрд долл. (дефицит по товарам — 946,32 млрд долл., профицит по услугам — 351,72 млрд долл.). По товарной составляющей негативное сальдо Соединенных Штатов за 2019 год впервые в истории достигнет и превысит триллион долларов.

Соответственно, и общий платежный баланс США «уходит в минус». В 2018 году он составлял почти 491 млрд долл., а по итогам 2019 года — 529,5 млрд долл. (405,3 млрд долл. за январь-сентябрь). 

Еще нагляднее ситуация с показателем чистой международной инвестиционной позиции (Netto International Investment Position, NIIP), который представляет собой разницу между официальными совокупными внешними обязательствами и внешними активами страны. На 1 января 2018 года для США он составлял минус 8,1 трлн долл., на 1 января 2019 года — минус 9,9 трлн долл., на 1 октября 2019 года — минус 10,5 трлн долл., до конца года ожидается выход на минус 10,7 трлн долл. Из них на долю государства (федеральный внешний долг США) приходится больше 6 трлн долл., на долю остальных заемщиков (от штатов и корпораций до домохозяйств) — около 4,6 трлн долл. 

В целом федеральный долг преодолел отметку 21,3 трлн долл., совокупный долг США — 74,3 трлн долл., а валютные и кредитные деривативы — 663 трлн долл. В 2020 году Минфину США предстоит рефинансировать долги в размере свыше 4,6 трлн долл. и изыскать средства для покрытия бюджетного дефицита примерно на 1,3 трлн долл.

Золотой кросс-курс валют РФ и США составил менее 13 рублей за 1 доллар

На этом фоне интересно выглядит золотое обеспечение наличного доллара (денежный агрегат М1). Нынешняя денежная база 3,3 трлн долл. далека от максимума в 4,1 трлн долл. образца 2009 года и продолжает сокращаться — при неизменном официальном показателе золотого запаса США в 8133 тонны (в истинности которого есть обоснованные сомнения). Отсюда следует, что 1 грамм золота «обеспечивает» почти 747 долларов, а тройская унция (31,1035 грамма), соответственно, — 23 229 долларов США при текущей официальной цене около 1500 долларов за тройскую унцию. 

Для сравнения: в России денежный агрегат М1 по состоянию на 1 ноября 2019 года был равен 22,135 трлн рублей при объеме золотого запаса 2251,89 тонн, то есть 1 грамм золота «обеспечивал» 9630 рублей. Отсюда легко вычисляется «золотой кросс-курс» наличного рубля к доллару: 12,89 «деревянных» за 1 «вечнозеленый», или примерно в 4,8 раза выше официального валютного курса ЦБ РФ (на момент написания статьи — 62,03 рубля за доллар). При этом на золото в структуре ЗВР России приходится менее 20% общей стоимости, а в ЗВР США — более 70%.

В данной связи следует напомнить, что официальный ВВП России «по номиналу» составлял в 2018 году (данные МВФ) 1,657 трлн долл., а по паритету покупательной способности — 4,227 трлн долл., или в 2,55 раза выше.

Золотой кросс-курс валют РФ и США составил менее 13 рублей за 1 доллар

О чем говорят все эти цифры? Они говорят о том, что вероятность «Большого Взрыва» всей послевоенной системы мировых финансовых отношений, сердцем и мозгом которой является «империя доллара» еще до президентских выборов 2020 года уже достаточно велика и продолжает расти с каждым днем. Федрезерв стоит перед необходимостью продолжать скупать «плохие долги» за доллары, раздувая свой баланс, и в число этих «плохих долгов» уже вошли ценные бумаги федерального казначейства США. 

В результате вся система стремительно теряет «запас прочности» и, в конце концов, может рассыпаться от самого слабого, по видимости, толчка в самом неожиданном месте в самое неожиданное время. Что, собственно, и предсказывается сегодня, накануне 2020 года, большинством системных операторов.

Новости партнеров

Новости партнеров