Золотой кросс-курс валют РФ и США составил менее 13 рублей за 1 доллар

Данные по экономике США за три первых квартала 2019 года раскрыты и уже привлекли повышенное внимание экспертов. Как убедился обозреватель Федерального агентства новостей, результаты действительно интересные.

Прежде всего, американская экономика обещает достичь к 1 января 2020 года уровня 21 трлн долл., что означает, с поправкой на инфляцию, 2,4% экономического роста. Правда, текущий счетчик usdebtclock.org показывает ВВП почти в 21,7 трлн долл., но это — неофициальные данные (для сравнения: ВВП США в 2016 году составил, по данным МВФ, 18,558 трлн долл., по данным usdebtclock.org — 19,003 трлн долл.).

Фондовые индексы полностью отыграли «рождественский» провал 2018 года. Так, Dow Jones вырос с минимума 23 327 пунктов 31 декабря 2018 года до рекордных 28 645 пунктов 27 декабря 2019 года (рост почти на 22,8%!). NASDAQ — с 6635 до таких же рекордных 9006 пунктов (рост на 33,75%!).

Разумеется, этот рост не коррелирует с общеэкономическими показателями, превышая их более чем в 10 раз, а тем более — с показателями реального сектора (+0,2% в 2019 году), превышая их более чем в 100 раз. Он является следствием не только эмиссионной «накачки» финансовых рынков, но и «зомбирования» посредством обратного выкупа акций (операции buyback) крупными корпорациями. Тем не менее, совокупная капитализация американского фондового рынка достигла 32 трлн долл., более чем в полтора раза превосходя ВВП США.

Официальная безработица в Штатах также находится на исторических минимумах, не превышая 3,6%. Правда, подавляющее число новых рабочих мест сосредоточено в секторе услуг — это места с минимальной добавленной стоимостью и низкой заработной платой.

Торговый дефицит (по товарам и услугам) за девять месяцев 2019 года достиг 524,04 млрд долл., с перспективой выхода итоговой цифры в диапазон 680–690 млрд долл. В 2018 году эта цифра не достигала и 600 млрд долл. (дефицит по товарам — 946,32 млрд долл., профицит по услугам — 351,72 млрд долл.). По товарной составляющей негативное сальдо Соединенных Штатов за 2019 год впервые в истории достигнет и превысит триллион долларов.

Соответственно, и общий платежный баланс США «уходит в минус». В 2018 году он составлял почти 491 млрд долл., а по итогам 2019 года — 529,5 млрд долл. (405,3 млрд долл. за январь-сентябрь).

Еще нагляднее ситуация с показателем чистой международной инвестиционной позиции (Netto International Investment Position, NIIP), который представляет собой разницу между официальными совокупными внешними обязательствами и внешними активами страны. На 1 января 2018 года для США он составлял минус 8,1 трлн долл., на 1 января 2019 года — минус 9,9 трлн долл., на 1 октября 2019 года — минус 10,5 трлн долл., до конца года ожидается выход на минус 10,7 трлн долл. Из них на долю государства (федеральный внешний долг США) приходится больше 6 трлн долл., на долю остальных заемщиков (от штатов и корпораций до домохозяйств) — около 4,6 трлн долл.

В целом федеральный долг преодолел отметку 21,3 трлн долл., совокупный долг США — 74,3 трлн долл., а валютные и кредитные деривативы — 663 трлн долл. В 2020 году Минфину США предстоит рефинансировать долги в размере свыше 4,6 трлн долл. и изыскать средства для покрытия бюджетного дефицита примерно на 1,3 трлн долл.

На этом фоне интересно выглядит золотое обеспечение наличного доллара (денежный агрегат М1). Нынешняя денежная база 3,3 трлн долл. далека от максимума в 4,1 трлн долл. образца 2009 года и продолжает сокращаться — при неизменном официальном показателе золотого запаса США в 8133 тонны (в истинности которого есть обоснованные сомнения). Отсюда следует, что 1 грамм золота «обеспечивает» почти 747 долларов, а тройская унция (31,1035 грамма), соответственно, — 23 229 долларов США при текущей официальной цене около 1500 долларов за тройскую унцию.

Для сравнения: в России денежный агрегат М1 по состоянию на 1 ноября 2019 года был равен 22,135 трлн рублей при объеме золотого запаса 2251,89 тонн, то есть 1 грамм золота «обеспечивал» 9630 рублей. Отсюда легко вычисляется «золотой кросс-курс» наличного рубля к доллару: 12,89 «деревянных» за 1 «вечнозеленый», или примерно в 4,8 раза выше официального валютного курса ЦБ РФ (на момент написания статьи — 62,03 рубля за доллар). При этом на золото в структуре ЗВР России приходится менее 20% общей стоимости, а в ЗВР США — более 70%.

В данной связи следует напомнить, что официальный ВВП России «по номиналу» составлял в 2018 году (данные МВФ) 1,657 трлн долл., а по паритету покупательной способности — 4,227 трлн долл., или в 2,55 раза выше.

О чем говорят все эти цифры? Они говорят о том, что вероятность «Большого Взрыва» всей послевоенной системы мировых финансовых отношений, сердцем и мозгом которой является «империя доллара» еще до президентских выборов 2020 года уже достаточно велика и продолжает расти с каждым днем. Федрезерв стоит перед необходимостью продолжать скупать «плохие долги» за доллары, раздувая свой баланс, и в число этих «плохих долгов» уже вошли ценные бумаги федерального казначейства США.

В результате вся система стремительно теряет «запас прочности» и, в конце концов, может рассыпаться от самого слабого, по видимости, толчка в самом неожиданном месте в самое неожиданное время. Что, собственно, и предсказывается сегодня, накануне 2020 года, большинством системных операторов.