Основные версии авиакатастрофы в Казахстане озвучили следователи. События дня. ФАН-ТВ

Подготовка теракта в Петербурге Подозреваемые в подготовке терактов в Петербурге дают признательные показания. В их квартире полиция обнаружила улики, которые подтверждают, что двое россиян действительно планировали непоправимое. Мужчин задержали 27 декабря. Примечательно, что о возможной трагедии в новогодние праздники сотрудникам ФСБ рассказали их американские коллеги. После задержания предполагаемых злоумышленников президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу и поблагодарил за переданные сведения.

Авиаребрендинг в России Авиаребрендинг в скором времени может пройти в России. Все отечественные гражданские лайнеры планируется выпускать под одним именем. Такое заявление сделал директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Идея заключается в том, что в нашей стране появится дивизион гражданской авиации, куда войдут производители самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. По словам авиаэкспертов, это позволит привлекать инвестиции в единый бренд, а не распылять по нескольким. Пока такой ребрендинг — только идея, сейчас специалисты обсуждают ее возможное воплощение в жизнь.

Причины авиакатастрофы в Казахстане А в Казахстане авиаэксперты и следователи прикладывают все силы, чтобы узнать причины авиакатастрофы вблизи Алма-Аты. Одна из самых вероятных версий крушения — ошибка экипажа. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Также ЧП могло произойти из-за технической неисправности самого борта и неверной работы навигационных служб. Следователи продолжают расследовать уголовное дело. Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря, когда самолет авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нурсултан. Воздушное судно в скором времени потеряло высоту и рухнуло на здание вблизи жилого сектора. В это время на борту находилось около 100 человек. Погибли 12, десятки пострадали.