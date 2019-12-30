Основные версии авиакатастрофы в Казахстане озвучили следователи. События дня. ФАН-ТВ

Подготовка теракта в Петербурге
Подозреваемые в подготовке терактов в Петербурге дают признательные показания. В их квартире полиция обнаружила улики, которые подтверждают, что двое россиян действительно планировали непоправимое. Мужчин задержали 27 декабря. Примечательно, что о возможной трагедии в новогодние праздники сотрудникам ФСБ рассказали их американские коллеги. После задержания предполагаемых злоумышленников президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу и поблагодарил за переданные сведения.
Авиаребрендинг в России
Авиаребрендинг в скором времени может пройти в России. Все отечественные гражданские лайнеры планируется выпускать под одним именем. Такое заявление сделал директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Идея заключается в том, что в нашей стране появится дивизион гражданской авиации, куда войдут производители самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. По словам авиаэкспертов, это позволит привлекать инвестиции в единый бренд, а не распылять по нескольким. Пока такой ребрендинг — только идея, сейчас специалисты обсуждают ее возможное воплощение в жизнь.
Причины авиакатастрофы в Казахстане
А в Казахстане авиаэксперты и следователи прикладывают все силы, чтобы узнать причины авиакатастрофы вблизи Алма-Аты. Одна из самых вероятных версий крушения — ошибка экипажа. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Также ЧП могло произойти из-за технической неисправности самого борта и неверной работы навигационных служб. Следователи продолжают расследовать уголовное дело. Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря, когда самолет авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нурсултан. Воздушное судно в скором времени потеряло высоту и рухнуло на здание вблизи жилого сектора. В это время на борту находилось около 100 человек. Погибли 12, десятки пострадали.
Новый худрук «Современника»
В Московском театре «Современник» определились с новым художественным руководителем. Им стал режиссер Виктор Рыжаков. Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда. А в начале своей карьеры руководил Театром драмы и комедии на Камчатке, позже участвовал в различных театральных проектах. Дважды лауреат «Золотой маски» Виктор Анатольевич в 2014 удостоился звания заслуженного деятеля искусств России. К своим новым обязанностям Рыжаков приступит с начала следующего года, 4 января. Новый руководитель придет на смену Галине Волчек, которая возглавляла «Современник» более 40 лет. Несколько дней назад она ушла из жизни. Народной артистке СССР было 86 лет.