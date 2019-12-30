«Краснодар» заинтересовался Зиньковским

Краснодар, 30 декабря. ФК «Краснодар» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Быки» рассматривают вариант подписания 23-летнего полузащитника. Сумма трансфера за игрока может составить порядка 3 млн евро.

При этом на Зиньковского также претендует «Локомотив», но самарский клуб рассчитывает удержать игрока до конца сезона.

Антон Зиньковский — воспитанник «Чертаново». Вторую половину 2016 года футболист провел в аренде в «Зените-2», а в январе 2019 пополнил «Крылья». Сумма трансфера составила 350 тысяч евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника 19 матчей во всех турнирах и 6 голевых передач.