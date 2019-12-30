Военные РФ в Сирии зафиксировали 34 нарушения в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 30 декабря. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 34 нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 8. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте военного ведомства.

По имеющимся данным, российские наблюдатели сообщили о 34 фактах открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 6, Хама — 2», — следует из бюллетеня.

Кроме того, на протяжении суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в САР и Ираке. На данный момент сирийское правительство занимается восстановлением инфраструктуры страны, политическим урегулированием и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.