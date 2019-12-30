Ямальский депутат предложил привозить в Москву снег из региона

Салехард, 30 декабря. Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин предложил поставлять снег из региона в Москву. Об этом парламентарий сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Предлагаю начать поставлять в Москву ямальский… снег. А что? Железнодорожная ветка до Лабытнанги есть. Нагружаем вагоны чистым новогодним ямальским снегом и отправляем для хознужд московской мэрии», — написал в своем посте Вершинин.

Он также поинтересовался у своих подписчиков, что москвичи могут предложить ямальцам в качестве бартера.

Парламентарий объяснил корреспонденту Ura.ru, что предложение было шуточным. Вершинин рассказал, что недавно был в Москве и заметил, что в городе из-за слякоти нет новогоднего настроения.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 31 декабря в столице осадков ждать не стоит. Зима останется бесснежной, температура будет выше климатической нормы.