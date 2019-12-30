ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших теракт в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. ФСБ опубликовала видео задержания двух исламистов за подготовку теракта в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

На опубликованных кадрах запечатлена операция по задержанию мужчин, в чьих квартирах были найдены боеприпасы, ножи, провода и черная одежда.

Как уточнили в Федеральной службе безопасности, задержанные за подготовку теракта на Новый год в Санкт-Петербурге россияне были сторонниками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Симферополе обвиняемого в государственной измене россиянина Ивана Яцкина. Гражданин РФ был арестован в Крыму и этапирован в Москву для проведения следственных действий. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

Напомним, в конце ноября сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в госизмене. По информации ведомства, женщина была завербована украинскими спецслужбами и целенаправленно собирала секретные данные военного характера.

1 Организация запрещена на территории РФ.