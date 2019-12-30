Путин в поздравлении Мадуро подтвердил близость позиций РФ и Венесуэлы

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с Новым годом венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро и выразил настрой на конструктивную совместную работу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что переговоры, которые состоялись в сентябре в Москве, подтвердили близость позиций РФ и Венесуэлы по ключевым вопросам международной и двусторонней повестки дня.

«[Путин] выразил уверенность, что в наступающем году обе страны продолжат конструктивную совместную работу по развитию отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — говорится в тексте телеграммы.

Напомним, в январе в Венесуэле начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Мадуро. На следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

Россия, Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявлял, что Каракас не выстоял бы под натиском Вашингтона, в том числе на фоне американских санкций, без поддержки России.