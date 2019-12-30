«Локомотив» планирует продлить контракты Рыбуса и Игнатьева 

Москва, 30 декабря. Футбольный клуб «Локомотив» не собирается прощаться с защитниками Рыбусем и Игнатьевым, после истечения их контрактов в 2020 году.

По информации Федерального агентства новостей, московский «Локомотив» планирует продлить соглашения с защитниками Мацеем Рыбусем и Владиславом Игнатьевым. По словам источника, клуб рассчитывает на игроков и планирует предложить им новые контракты. Сообщается, что в случае с 32-летним Игнатьевым речь идет о контракте на год, а в случае с 30-летним Рубысем — на 2 года.

Игнатьев перешел в «Локомотив» из «Кубани» в январе 2016 года на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, 1 гол и 3 результативных передачи.

Рыбка перешел к «железнодорожникам» из французского «Лиона» летом 2017 года за 1,8 млн евро. В текущем сезоне он провел 19 матчей и стал автором 3 голевых пасов.

Контракты обоих игроков истекают летом 2020 года.