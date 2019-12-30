Депутат ГД Федоров пояснил на примере Крыма и Сирии, как Путин «отменил» однополярный мир

Президент России Владимир Путин за двадцать лет пребывания во главе РФ стал ведущим мировым лидером, оказывающим решающее влияние на процессы в мире. За этот срок Путину удалось полностью изменить отношение к нашей стране, вернув ей былое влияние, покачнувшееся после распада СССР. Такое мнение высказывает агентство Bloomberg в аналитической статье, посвященной 20-летию пребывания Путина во главе России.

По мнению автора издания, Владимир Путин достиг серьезных политических успехов, добившись воссоединения Крыма с РФ и полностью переломив ситуацию в Сирийской Арабской Республике, где благодаря российской помощи фактически уничтожена запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

«РФ снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет свое влияние в Африке», — признает автор статьи.

Среди важнейших политических достижений российского лидера Bloomberg также упоминает воссоединение Крыма с Россией. О роли президента РФ в «отмене» однополярного мира на примере Крыма и Сирии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Еще в своей мюнхенской речи Владимир Владимирович (Путин) поставил задачу изменить мир. (Речь Путина на конференции в Мюнхене по вопросам безопасности 10 февраля 2007 года была посвящено однополярности мировой политики. — Прим. ФАН), — напомнил Федоров. — До этого мир был однополярным, американским. Таким он стал по итогам победы США над Советским Союзом в холодной войне, тогда как при СССР мир был двухполярным. Задача была — этот однополярный мир изменить. Эта задача, естественно, не для региональной державы и не для регионального лидера. Это задача мировой державы и общепланетарного лидера. И мы уже серьезно продвинулись в ее реализации».

За последнее время такие страны как Китай и Индия, во многом освободившись от влияния США, тоже стали другими, отметил собеседник ФАН.

«А Китай и Индия — это уже треть человечества, — напомнил Федоров. — Напомню также о роли стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР), о которой неоднократно говорил Владимир Владимирович. Именно президент России продвигает идеологию свободного многополярного мира».

Среди главных достижений России под руководством Путина за последние годы Евгений Федоров назвал победу над терроризмом в Сирии и воссоединение Крыма с Россией.

«И возвращение Крыма, и победы в Сирии — это огромные геополитические победы России, фактически «отменяющие» однополярный мир при гегемонии США. Можно сказать, что Владимир Путин — это ледокол, который меняет всю мировую политику, и Западу приходится это признать. И американцы, и англичане вынуждены признать успехи нашей страны в Крыму, в Сирии, в Африке. Они вынуждены признать успехи России и Путина не только геополитические, но и военные. Российская армия сегодня столь сильна, что может точечно влиять на мировые процессы с военной точки зрения», — подчеркнул Евгений Федоров.

Среди важнейших политических достижений президента РФ Владимира Путина Bloomberg упоминает воссоединение Крыма с РФ; укрепление связей Москвы с Китаем — самой бурно развивающейся восточной экономикой; вытеснение США с рынка вооружений в Турции, входящей в НАТО. Автор статьи также подчеркивает серьезный внешнеполитический успех Путина в ходе переговоров в Париже в «нормандском формате» по ситуации на Украине.

Основным достижением Владимира Путина агентство Bloomberg назвало его способность неуклонно наращивать геополитическое влияние Российской Федерации при бюджете, значительно уступающем финансовым возможностям Соединенных Штатов. В заслугу Путина агентство также ставит, что, несмотря на западные санкции, финансовое положение России сегодня является «одним из самых здоровых в мире».

1 Организация запрещена на территории РФ.