Песков объяснил, как информация о подготовке терактов в Петербурге дошла до Путина

Москва, 30 декабря. США передали информацию о подготовке террористических актов в России по линии спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Было же сказано в сообщении, что «информация, переданная по каналам специальных служб», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, как именно американская сторона предупредила об угрозе.

Песков пояснил, что полученные представителями спецслужб сведения впоследствии были переданы президенту.

Напомним, 29 декабря сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые планировали совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Информацию о террористах предоставили спецслужбы США.

Стало известно, что задержанные дают признательные показания.

Российский лидер Владимир Путин позвонил американскому коллеге Дональду Трампу и поблагодарил его за предупреждение о готовящихся преступлениях. Также главы государств условились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.