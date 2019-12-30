Песков подтвердил, что Путин не поздравил Зеленского и Зурабишвили с Новым годом

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили с Новым годом. Эту информацию в понедельник подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не все лидеры вошли в сообщения, при необходимости будут добавлены. Мы проинформируем», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с Новым годом ряд своих зарубежных коллег. Поздравительные телеграммы были направлены президенту Сирии Башару Асаду, президенту США Дональду Трампу, главе Южной Осетии Анатолию Бибилову, премьер-министру Великобритании Дональду Трампу и британской королеве Елизавете II. Во всех поздравлениях российский лидер выражает надежду на укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества между странами, что, по его словам, в конечном итоге отвечает интересам мировой стабильности.