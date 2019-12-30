Эксперт сравнил унитарные предприятия с машиной без ключей и бензина

Президент России Владимир Путин подписал закон об устранении или в отдельных случаях преобразовании унитарных предприятий, а также запрете на создание новых. Срок ликвидации или реорганизации — до 1 января 2025 года. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, почему ГУПы и МУПы необходимо вывести из госсектора.

В пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале правовой информации, указывается, что запрет на создание ГУП и МУП не затронет случаев, когда это предусмотрено на законодательном уровне.

«Нужно отдать должное нашему президенту, что он не останавливается в этом направлении и дергает всех остальных. Идти теми темпами, какими это было решено делать ранее, к сожалению, не получается. Но задачу никто не отменяет», — подчеркнул экономист.

Унитарные предприятия негативно влияют на конкуренцию на локальных рынках, зачастую являются монополистами и экономически неэффективны, так как привыкли не зарабатывать, а заниматься распределением государственных средств. После их ликвидации или реорганизации они перестанут пользоваться финансовыми преференциями от государства и познают все прелести капитализма, считает эксперт.

«Это делается для развития конкуренции. Был составлен трехлетний федеральный план, один из пунктов которого был довольно жестко сформулирован: было решено в течение трех лет окончательно решить вопрос с унитарными предприятиями. Практика показала, что это не так быстро делается из-за низкого спроса на рынке. Тем не менее процесс идет. Все это связано с новым трехлетним планом, который Минэкономразвития предложило. Там порядка 230 компаний разного уровня, назначенных на приватизацию», — пояснил Масленников.

В правительстве идут обсуждения по поводу того, каким образом без потери стратегических управлений, стратегических активов не сократить конкурентное пространство. За последнее время это один из более серьезных рисков и, более того, если говорить о структурных ограничениях экономического роста, это связано с низким уровнем конкуренции в связи с высокой долей госсектора.

«Сейчас вообще развивается идея, связанная с тем, что государство может все, чем занимаются МУП и ГУП, отдавать на аутсорсинг по ряду госуслуг частным компаниям. Это не во всех сферах получается, но это действительно достаточно эффективно. Ни рынок, ни экономика не заметят никаких негативных последствий, а может, и выиграют от этого, потому что эффективней будет деятельность приватизированных ГУП и МУП», — считает экономист.

Проблема с приватизацией унитарных предприятий состоит в том, что они не пользуются спросом на рынке, так как это, по мнению эксперта, зачастую достаточно малоэффективные компании, которые привыкли годами жить за счет государственных средств и сборов с граждан, а работать в нормальной экономике они не могут.

«Бизнесу это тоже не слишком интересно. Как машина, которая выставлена в салоне. Ее предлагают купить, но ключей-то нет… Где бензин? По каким правилам мы будем ездить? Купить-то, может, мы ее и купим, но дальше-то что с ней делать?» — заключил Масленников.

По закону исключение составят унитарные предприятия, созданные для задач по национальной безопасности и обороны, предприятия в мониторинговой сфере, в области транспортной безопасности, международных отношений, государственной охраны, внутренних дел, гражданской обороны и другие стратегически важные организации.