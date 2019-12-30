Путин заявил, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность

Москва, 30 декабря. РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность, Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений. Об этом говорится в новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Российский лидер в поздравлении Трампу отметил, что Москва и Вашингтон исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

Путин указал на то, что российская сторона выступает за нормализацию отношений между двумя державами и выстраивание паритетного диалога на основе обоюдного учета интересов.

Также сообщается, что глава российского государства подтвердил приглашение Трампу посетить российскую столицу для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Путин провел телефонный разговор с главой вашингтонской администрации Трампом и поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить террористические акты в России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали двух россиян, готовивших атаки в новогодние праздники в Северной столице. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили ТАСС, что на основании полученной от американских партнеров информации в пятницу, 27 декабря, были задержаны два россиянина, которые планировали теракты.

«У задержанных изъяты улики, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — добавили в ведомстве.

Как сообщал Infox.ru, блогер Сергей Колясников обратил внимание на то, что именно благодаря самоотверженной и опасной работе сотрудников ФСБ, «негодяи» не смогли превратить предстоящий праздник в трагедию.