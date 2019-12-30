Песков назвал непростыми переговоры с Украиной по газу

Москва, 30 декабря. Переговоры с Украиной по газу продолжаются, однако они непростые. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли подписано газовое соглашение до конца года.

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа, она непростая. Переговоры ведутся», — цитирует официального представителя Кремля корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что соглашение по транзиту российского газа через Украину истекает с 1 января 2020 года. В конце декабря стороны достигли соглашения по продлению договора, но на определенных условиях. Россия готова заключить контракт на пять, а не на десять лет, как предполагалось изначально, а также выплатить украинской стороне 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Нафтогаз» уже получил деньги.

Украина в свою очередь отзывает все судебные иски к «Газпрому», а также отменяет антипонопольный штраф, который ранее был наложен на компанию.