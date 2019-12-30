Путин спас Зеленского и помог Трампу, отстояв газовые интересы РФ

Анонсированное на 29 декабря подписание документов по новому договору о транзите газа из России в Европу через территорию Украины не состоялось.

Есть ли в связи с этим вероятность, что Киев, уже получив «мировые» деньги от «Газпрома» и при помощи США задержав строительство «Северного потока — 2», под тем или иным предлогом сорвет переговоры или затянет их на неопределенный срок, добиваясь от российской стороны дополнительных уступок?

Еще раз посмотрим на хронологию событий.

9 декабря в Париже состоялся саммит глав государств «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), посвященный мирному урегулированию в Донбассе.

18 декабря МВФ под руководством Кристалины Георгиевой утвердил кредитную программу stand-by для Украины в размере 3,9 млрд долл., рассчитанную на 14 месяцев.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о газовом транзите из России в Европу через Украину, сообщил, что «никто этой зимой не замерзнет».

20 декабря после многочасовых консультаций, прошедших в Берлине и Минске, представители России, Украины и ЕС подписали протокол о намерениях относительно газового транзита через Украину на период 2020–2024 годов.

21 декабря суда швейцарской компании Allseas, которая осуществляла прокладку подводной части газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, покинули зону строительства. Компания пошла на такой шаг под угрозой санкций со стороны США, изложенных в письме от 18 декабря двух американских сенаторов: Теда Круза (республиканец от штата Техас) и Рональда Джонсона (республиканец от штата Висконсин).

В тот же день президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который эти санкции были заложены, а МВФ перечислил Украине первый транш кредита по программе stand-by в размере 1,4 млрд. долл.

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил своему Минфину ограничить бюджетные расходы из-за невыполнения плана по доходам, поскольку «дыра» между доходами и расходами госбюджета составляет около 51 млрд гривен.

В тот же день в Москве в закрытом режиме прошло заседание правительства РФ, а в Вене начались «финальные» российско-украинские переговоры по согласованию нового транзитного договора и решению сопутствующих вопросов.

27 декабря «Газпром», в соответствии с протоколом о намерениях, заключенным 20 декабря в Париже, перечислил «Нафтогазу Украины» «стокгольмский штраф» в размере 2,9 млрд долл., что эквивалентно примерно 68,7 млрд гривен.

С 28 декабря 2019 года почтовые отправления (включая денежные переводы) снова идут из России на Украину напрямую, а не через государства-посредники типа Белоруссии и Латвии.

Наверное, не заметить взаимосвязь между этими событиями может только слепой — в такую последовательную и плотную цепь они выстроены. Тем не менее, число желающих в данной связи отпраздновать «перемогу над москалями (победу над хохлами)» или, напротив, оплакать «зраду Зеленского (предательство Путина)» по обе стороны российско-украинской границы не уменьшается, а только растет.

И это «ж-ж-ж-ж» явно неспроста. За ним — явное нежелание и Москвы, и Киева, чтобы простая и ясная суть достигнутых ими договоренностей была простой и ясной для всех. Поэтому, наверное, есть смысл возникшую ситуацию, что называется, «объяснить на пальцах».

Первое. Разрулив ситуацию, Путин подтвердил свою договороспособность с любыми «партнерами» и готовность к учету их интересов — при условии учета интересов России. Итог: Европа — с газом, Германия — с газом, но без монополии на российскую экспортную «трубу», «Газпром» — с гарантированной прибылью и свободной от украинских исков зарубежной собственностью, Украина — с деньгами и тоже с газом, Донбасс — с газом (что немаловажно).

При этом Зеленского президент РФ спас в тот момент, когда власть «игрока на рояле», можно сказать, висела на волоске, и денег ему брать было неоткуда. Мотивы этой помощи — не в каком-то личном особом отношении к шестому президенту Украины, а в том, что Путин действительно не рассматривает соседнюю страну с точки зрения конфронтационной логики. Для него, судя по всему, это прежде всего фронт противостояния с «коллективным Западом» — причем если не решающий, то один из важнейших фронтов.

Второе. Раскол между США и ЕС продолжает нарастать, и если в ответ на нынешние санкции против «Северного потока — 2» — напомню, предусмотренные в рамках бюджета Пентагона, то есть переведенные в плоскость уже военно-политическую! — ведомство Сергея Шойгу профинансирует, например, мониторинг российскими подлодками поставок американского СПГ в Европу, уже никто ни в Берлине, ни в Париже, ни в Лондоне этим удивлен не будет. А ля гер ком а ля гер…

Третье. Нынешний официальный Киев теперь обязан двумя руками поддерживать действующего президента США в деле об импичменте, да и во всех других делах тоже. Со всеми вытекающими отсюда внутриполитическими последствиями для Петра Порошенко и Ко.

Это весьма своевременная и мощная поддержка для Трампа, в которой его оппоненты при всем желании не могут обвинить «руку Кремля». Ведь это будет равносильно утверждению, что в их все еще модные звездно-полосатые штаны нагадили не они сами, а вездесущие русские.

Кремль сделал ровно то, чего от него и добивались в Вашингтоне: строительство «Северного потока — 2» остановлено, «украинский транзит» сохранен. Немного не так и не в той последовательности, но это уже нюансы.

Конечно, поскольку в данной игре украинская сторона играет саму себя, нынешние «финальные» переговоры в Вене сопровождаются множеством «эксцессов исполнителя», то есть попыток еще немного выдавить что-то из «Газпрома» и России: по тарифам и не только. И к утру 30 декабря 2019 года согласованный текст договора пока не подписан.