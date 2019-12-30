Путин и Лукашенко планируют обсудить по телефону интеграционные процессы

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко планируют поговорить по телефону. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, действительно планируется разговор с президентом Белоруссии. Будут обсуждаться двусторонние отношения, интеграционные процессы. Делегации двух стран плотно поработали... Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также уточнил, что газовый вопрос президенты двух стран будут обсуждать в том случае, если посчитают нужным.