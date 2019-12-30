Барецкий признался в любви Марият Мухиной и обещал похудеть ради нее на 150 кг

Москва, 30 декабря. Шоумен Стас Барецкий рассказал о причинах «конфликта» с сыном известного художника Никоса Сафронова — Лукой. Он признался, что приревновал Сафронова к диетологу Марият Мухиной.

«Потому что в Марият я влюблен всем сердцем. И я пришел, чтобы сказать ей об этом. Да, я знаю, она замужняя женщина и все такое. Но это правда. А он просто расталкивал всех. Мне это не понравилось. И как-то он подозрительно с Марият разговаривал», — отметил Барецкий, записав специальное видео.

Шоумен добавил, что не сожалеет о конфликте и Сафронову извинений приносить не намерен, но ему неудобно перед Мухиной. В связи с этим он пообещал своей возлюбленной похудеть в ее клинике на 150 кг.

Ранее сообщалось, что Барецкий «напал» на Сафронова во время открытия клиники, специализирующейся на коррекции веса. На церемонию был приглашен пианист Лука Сафронов-Затравкин, однако Барецкому не понравилось, что титул «главного толстяка страны досталось не ему. Он предложил сыну художника урегулировать данный вопрос «по-мужски».

Впрочем, уже по видео заметно, что его попытки «напасть» на конкурента выглядят шутливо и наиграно. А Мухина, смеясь, пыталась развести гостей, что тоже выглядело крайне несерьезно.

Пианист же считает, что Барецкий на полном серьезе его оскорблял и хотел ударить, пишет «Газета.ру». Сафронов-Затравкин уверен, что это было «спланированной акцией» Мухиной.